Operação mira fraudes em exames e processos para renovação de CNH

Esquema milionário envolvia a falsificação da prova de legislação, exame de direção e até renovação da CNH (foto: MPMG/Divulgação)

Uma fraude milionária envolvendo exames e processos de renovação de CNH foi descoberta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG). Os criminosos chegavam a cobrar até R$10 mil pela falsificação.A operação cumpriu 31 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (1/12) em nove cidades mineiras, entre elas Belo Horizonte. Agenciadores de exames, proprietários e funcionários de autoescolas e agentes públicos são investigados.A emissão completa do documento, desde a prova de legislação até exame de direção, custava em torno de R$8 a R$ 10 mil. No caso de fraudes avulsas, como a renovação da CNH e exames médicos, o grupo cobrava em torno de R$ 3 mil.Segundo o MPMG, pelo menos 40 acidentes de trânsito, envolvendo beneficiários do esquema criminoso, foram identificados no estado.A operação é realizada em conjunto com a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e com a Polícia Militar de Minas Gerais.