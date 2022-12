Carreta tomba e quase atinge casas no Anel Rodoviário

Parte da carga se espalhou na pista (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Uma carreta carregada de feno tombou no Anel Rodoviário, na altura da Vila da Luz, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (1/12). Por pouco, o veículo não atingiu as casas de moradores que vivem às margens da via expressa.O motorista, de 42 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Parte da carga se espalhou na pista e a cabine da carreta ficou danificada.O veículo virou em cima de um poste de iluminação, o que impediu que atingisse as casas à margem da rodovia, como já aconteceu em outros acidentes Segundo o Corpo de Bombeiros, houve vazamento de óleo na pista, por isso a equipe jogou serragem no asfalto. A Polícia Militar (PM) também esteve no local.Duas faixas na pista no sentido Vitória (ES) estão interditadas e há um longo congestionamento na região.