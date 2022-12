Luta contra a Aids: Pirulito da Praça 7 é coberto com 'camisinha'

Ação aconetece pelo segundo ano consecutivo (foto: Edésio Ferreira/ EM/ D.A Press) O Pirulito da Praça Sete, um marco de Belo Horizonte, foi coberto com um preservativo gigante na manhã desta quinta-feira (1/12), em uma ação da Associação das Prostitutas de Minas Gerais (Aprosmig ) na luta contra a Aids, pelo segundo ano consecutivo.





"Estamos trabalhando no tema devido ao desmonte das campanhas de prevenção de ISTs que nós tivemos, tanto dos órgãos federais, quanto estaduais. Precisamos incentivá-los a passar informações, para que não haja preconceito e estigma da população", diz. Dezembro é conhecido pelo combate à doença e todo 1°/12 é o Dia Mundial de Luta contra a Aids. Segundo a diretora geral da Aprosmig, Cida Vieira, o ato simbólico é para mostrar a importância da educação sexual."Estamos trabalhando no tema devido ao desmonte das campanhas de prevenção de ISTs que nós tivemos, tanto dos órgãos federais, quanto estaduais. Precisamos incentivá-los a passar informações, para que não haja preconceito e estigma da população", diz.





Segundo a Unaids, cada ano tem um tema específico para conversa e, em 2022, é 'Equidade já', que pede o fim das desigualdades sociais. "Os portadores têm direito, têm que ser reconhecidos, além de manterem a saúde em dia. Hoje, existem combinações e remédios que ajudam na qualidade de vida. Estamos trabalhando a conscientização da população em geral".

A prevenção é importante não só pelo risco de contrair o vírus da Aids, mas também, outras doenças sexualmente transmissíveis e pela possibilidade de uma gravidez indesejada. "Sabemos que existe a dificuldade de conversar com alguns parceiros que não aceitam usar o preservativo, mas orientamos as mulheres que também tem a camisinha feminina. As pessoas devem estar cientes da importância do uso, até porque também existe a gravidez indesejada. Devem perder esse tabu e vergonha, pois não é só o HIV e AIDS, também há risco contrair outras ISTs", finaliza Cida.

O que é Aids?

Segundo o Ministério da Saúde, HIV é a sigla do vírus da imunodeficiência humana. Ele é o causador da Aids, uma doença que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Diferente de outros vírus, o corpo humano não consegue se livrar do HIV. Isso significa que se contrair, a pessoa viverá com o vírus para sempre.





"Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a Aids. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção", afirma o MS.





Ainda não há cura da doença, mas cientistas estudam medicações, tratamentos e vacinas que possam avançar na resposta definitiva para a doença. Em agosto desde ano, médicos anunciaram o 4º caso de cura no mundo , de um homem que vivia com a doença desde a década de 1980 e recebeu um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia, e o doador era naturalmente resistente ao vírus.





Assim pega:

Sexo vaginal sem camisinha;

Sexo anal sem camisinha;

Sexo oral sem camisinha;

Uso de seringa por mais de uma pessoa;

Transfusão de sangue contaminado;

Da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação;

Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados.

Assim não pega:

Sexo desde que se use corretamente a camisinha;

Masturbação a dois;

Beijo no rosto ou na boca;

Suor e lágrima;

Picada de inseto;

Aperto de mão ou abraço;

Sabonete/toalha/lençóis;

Talheres/copos;

Assento de ônibus;

Piscina;

Banheiro;

Doação de sangue;

Pelo ar.