Santa Luzia inaugura Circuito de Presépios nesta quinta-feira (1/12)

Os visitantes vão se encantar com os presépios de Santa Luzia. (foto: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SANTA LUZIA/DIVULGAÇÃO)

Fé, beleza e artesanato puro na recriação do cenário onde Jesus nasceu. Começa nesta quinta-feira (1/12), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o tradicional Concurso de Presépios, que, até 6 de janeiro, terá 35 pontos de visitação, em quatro regiões do município.De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Luzia, a novidade, desta vez, está no ônibus do turismo, gratuito, que ficará disponível para agendamentos ao Circuito de Presépios, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. O transporte sairá também de pontos fixos, para levar as pessoas às casas participantes.A abertura do Circuito de Presépios será a partir das 17h, na Praça da Estação Ferroviária, no Bairro da Ponte. Além de promover um resgate histórico, o evento fechará as comemorações dos 330 anos de Santa Luzia e representa o marco inicial das festividades de Natal no município.

Passaporte





O começo

A fim de promover o circuito, foram impressos 5 mil passaportes, dos quais constam todos os presépios. Assim, ao chegar às casas, o visitante terá o passaporte carimbado na respectiva página do ponto onde está. Cada presépio receberá um carimbo específico, com a numeração da sua localização em relação à rota. Ao fim, aqueles que comprovarem a visitação a todos os presépios, por meios dos respectivos carimbos, ganharão uma ecobag personalizada com uma surpresa dentro. O circuito seguirá até o dia 6 de janeiro de 2023.Para agendamentos e informações, o telefone para contato é: (31) 99187-6464.

A palavra presépio vem do latim, cujo significado é "estábulo", "curral", "redil". Em hebraico, significa a manjedoura dos animais. O primeiro cenário do nascimento de Jesus teria sido montado em 1223, por São Francisco de Assis, que usou animais vivos, numa gruta. A prática foi logo difundida por toda a Europa, principalmente pelas famílias nobres, e, a partir do século XV, chegou a um maior número de lares.