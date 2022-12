'Natal Seguro': guardas municipais de BH ganham câmera de corpo

Sob coordenação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, a operação ocorrerá durante as 24 horas do dia até 15 de janeiro (foto: Guarda Municipal de Belo Horizonte/Divulgação) A partir desta quinta-feira (1º/12), parte da Guarda Municipal de Belo Horizonte terá câmeras de corpo fixadas aos uniformes. A iniciativa – anunciada nesta quarta-feira (30/11) pela prefeitura da capital mineira – integra a Operação Natal Seguro, que pretende reforçar o efetivo de guardas nas ruas em decorrência do maior movimento no comércio.

Conforme o Executivo, o equipamento será testado como ferramenta para aumentar a capacidade de fiscalização do poder público. As imagens captadas pelos equipamentos portáteis serão gravadas e, posteriormente, mantidas em um banco de dados da corporação. A equipe do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) – que já conta com 3.200 câmeras espalhadas pela cidade – oferecerá orientações aos guardas municipais.

‘Pontos de atenção’

Para realizar o monitoramento preventivo, a PBH definiu como pontos de atenção as localidades onde há maior incidência de roubos e furtos, como a Praça Sete e a Praça da Estação. Em pontos de ônibus e corredores de embarque do Move, os guardas também estarão presentes de forma mais ostensiva. A área de cobertura da operação será ampliada até a região da Lagoinha, abrangendo a Praça Vaz de Melo, a Praça do Peixe e a passarela do metrô.

O secretário de Segurança e Prevenção, Genilson Zeferino, explica que intervenções deverão ser menos reativas e mais estratégicas. “Como o período registra maior circulação de dinheiro, motivado pelas compras de presentes, estaremos lançando um olhar mais amplo sobre a área do hipercentro, onde cada setor vai cumprir papel no combate a diferentes problemas, seja no quesito da segurança, da fiscalização, da limpeza, entre outros”, avalia.