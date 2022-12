Iluminação natalina da Praça da Liberdade será inaugurada nesta sexta-feira

Tradicional iluminação da Praça da Liberdade deve atrair milhares de turistas para a região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press)

Responsável por atrair milhares de turistas durante o Natal para um dos pontos turísticos mais famosos de Belo Horizonte, a tradicional iluminação da Praça da Liberdade será inaugurada nesta sexta-feira (2/12), às 19h, e segue até o dia 6 de janeiro de 2023. O Circuito da Liberdade, que circunda a praça, também contará com performances musicais, teatrais, literatura, atividades interativas e artes visuais.



Neste ano, a decoração terá como inspiração a mineiridade, buscando representar traços historicamente importantes da cultura de Minas Gerais. As festividades serão estendidas ao interior do estado demonstrando assim, segundo o secretário de estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, uma integração com mais de 200 cidades, em diversas regiões.





A Praça da Liberdade será dividida em quadrantes na qual a ornamentação fará referência a algumas das localidades do estado. No Norte estarão a cana de açúcar, cachaça e pedras preciosas; no Oeste, elemento do triângulo, um milharal feito com jogo de luzes e um presépio de barro; no Sul e Sudeste o café, gado e leite vão representar as regiões; já o Leste, onde está o coreto, será transformado em um lugar para se desconectar da praça.

O Palácio da Liberdade também receberá, além da decoração tradicional, um presépio criado por artesãos do Vale do Jequitinhonha. O Centro de Arte Popular vai exibir os presépios que foram premiados no concurso realizado pela Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP).

Por toda Minas Gerais

Promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e a Fundação Clóvis Salgado (FCS), o Natal da Mineridade busca promover o turismo não apenas na capital, mas em cerca de duas centenas de cidades no interior.“A hospitalidade, a comida mineira, as cantatas, os corais, os sinos de Tiradentes e os presépios... Tudo isso faz parte do que chamamos de Natal da Mineiridade, estimulando o convite para que as pessoas visitem diferentes destinos neste fim de ano que é também um período de viagens”, afirmou o Subsecretário de Estado de Turismo, Sérgio de Paula e Silva Júnior.Nas cidades de Camanducaia e Monte Verde, por exemplo, o espetáculo Contos e Encantos do Natal vai trazer poemas e contos de autores como Cecília Meireles, Fernando Pessoa, Charles Dickens, entre outros, nos dias 22 e 25 de dezembro.Outras cidades terão decorações e eventos relacionados as festividades de final de ano, como Tiradentes, Guaxupé, Ouro Preto, Ipatinga, Varginha e Pouso Alegre.