Praça da Liberdade começa a receber iluminação para o Natal

Iluminação ainda não tem data para ser inaugurada (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A 37 dias do Natal, a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, já começou a ser enfeitada para a festa de fim de ano. As tradicionais luzes já começaram a ser instaladas nessa quinta-feira (17/11), mas ainda não há informações de quando serão inauguradas.





Em 2021, a inauguração da ação gratuita aconteceu no dia 7 de dezembro. A realização ficou por conta do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, com patrocínio de seis empresas, entre elas a Cemig.

Iluminação faz parte da tradição de fim de ano da cidade (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Comércio

Quem anda por Belo Horizonte percebeu que as lojas também já estão no clima natalino. A expectativa dos comerciantes é que as vendas deste ano superem as do ano passado. Entre os motivos, estão o aumento de dinheiro em circulação, ganhos extras por políticas governamentais, como o Auxílio Brasil, e o pagamento do 13º salário





De acordo com a economista da Câmara de Dirigentes e Lojistas da capital (CDL-BH), Ana Paula Bastos, a data tem um forte apelo emocional. Uma pesquisa sobre a expectativa das vendas ainda está sendo finalizada, mas um traço desse feriado é um volume grande de compras, ainda que com valor médio do ticket mais baixo – são vários presentes para toda a família, diferente da Black Friday, por exemplo, onde a pessoa espera o ano todo para comprar aquele item desejado, e paga mais por ele.