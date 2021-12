Os presépios estão em exibição em locais públicos e em casas, como é a tradição natalina (foto: Carmen Rita Maia, de Carmo do Cajuru ) O clima natalino traz de volta a tradição das cidades mineiras com luzes, árvores de Natal, enfeites vermelhos e verdes, estrelas e, claro, os presépios. Nesta quarta-feira (22/12), o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) publicou, em seu site oficial, o guia de Presépios e Lapinhas de Minas Gerais de 2021. Este ano, um número recorde de municípios integram o projeto: no total, 302 cidades mineiras participam do circuito que conta com 504 atrações.

O guia indica o endereço da instalação, que pode ser comunitária ou residencial, e mostra os horários disponíveis para a visitação. Os presépios e lapinhas estarão em exibição até 6 de janeiro, Dia de Reis.





A cidade de Carmo do Cajuru, na Região Central de Minas, abriga o maior número de presépios no Circuito, totalizando 56. Em seguida, Serranos, no Sul do estado, com 47 exposições. Depois, com 13 atrações cada estão Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte e Medina, no Vale do Jequitinhonha.





Para fazer download do guia em PDF, clique neste link ou acesse o site da Iepha-MG





De volta às tradições

Esta é a sexta edição do circuito de presépios que faz parte do registro 'Folia de Minas', reconhecida desde 2017, como patrimônio cultural de natureza imaterial de Minas Gerais.





Desde o século 18, as tradições dos presépios estão presentes em Minas Gerais e fazem parte da 'Folia de Reis', cantigas natalinas que celebram a vida do menino Jesus. As práticas são uma parte da cultura mineira, assim como a maneira que o ritual é feito.





"Nós identificamos que uma 'Folia de Reis' passa de casa em casa, visitando e cantando. Quem é do interior, conhece mais essa prática do que quem mora em Belo Horizonte. E essas folias de reis cantam em frente dos presépios. Por isso, é importante a preservação dos presépios", explica o diretor de Promoção do Instituto, Luis Mundim.





"O guia é uma ação de salvaguarda da 'Folia de Reis'. Ou seja, por meio da preservação do presépio, você também garante a manutenção desses grupos que vão lá cantar e louvar ao menino Jesus", conclui.





Abrindo as portas

Luis reconhece que, atualmente, é difícil deixar as pessoas entrarem nas casas, mas o circuito de presépios pode manter essa tradição mineira.





Para receber convidados em casa, os interessados devem preencher um formulário definindo os horários disponíveis para visitação e explicar o motivo da participação no projeto.





Conforme o diretor, a ação é em conjunto com os municípios de Minas Gerais. "As cidades também abraçam questões culturais e práticas", comenta.





Além disso, os moradores recebem instruções do Iepha-MG para aprimorar os cuidados com o presépio e aumentar a própria experiência cultural e a do visitante.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.