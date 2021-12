Caeté inaugura o maior presépio itinerante do país

Presépio em Caeté já atrai pessoas de outras cidades antes mesmo da inauguração (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







Diante da Serra da Piedade, em solo com mais de 300 anos de história e sob as bênçãos da padroeira Nossa Senhora do Bom Sucesso, Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, inaugura hoje, às 18h, o maior presépio itinerante em tamanho real do país. Pela primeira vez em Minas, na Praça João Pinheiro, no Centro Histórico da antiga Vila Nova da Rainha, a recriação do nascimento de Jesus, a céu aberto, reúne 50 peças em tamanho natural, em fibra de vidro, que ocupam 640 metros quadrados. As festividade de abertura do Natal dos Sonhos contarão com apresentação de corais.

O cenário e as peças foram idealizados e criados pelo padre Wanderson Guedes, natural de Caeté e residente no Rio de Janeiro (RJ). Originariamente, o presépio fica exposto, todos os anos, no Bairro da Glória, na capital fluminense. “Desta vez, ele veio para nossa cidade, e o padre acompanhou vários dias da montagem”, disse o secretário Municipal de Cultura, Orlando Zanon. Satisfeito, Zanon informou que a cidade de 45 mil habitantes deverá incrementar o turismo na temporada natalina. “Já recebemos contato de um grupo do Maranhão e também do Rio, todos interessados em vir.”

Muitos moradores de Caeté e municípios vizinhos foram conferir a finalização da montagem do presépio, que chegou em cinco caminhões-baú. A iniciativa e toda a infraestrutura armada sobre um tablado de madeira, com piso em brita para retratar a aridez da região onde Jesus nasceu, estão a cargo da prefeitura local. As palmeiras da praça compõem a cena, pontuada pela igreja barroca, casas coloniais e a Serra da Piedade, que guarda a imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas, e traz no topo duas basílicas, uma delas a menor do mundo.





VISITAÇÃO Tendo como guia o funcionário da Secretaria Municipal de Turismo Marcos Pessoa Morais, o Estado de Minas conheceu o presépio, que já virou atração na cidade. A expectativa é de que esteja aberto à visitação até 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora da Luz.

O presépio recria “uma pequena Belém”, com personagens típicos da época, a exemplo da moça buscando água no poço, o vendedor de frutas, e ainda os animais, entre eles o camelo.

O padre criou anjos de todos os tamanhos, alguns recobertos com folhas de ouro e prata, que “protegem” todo o ambiente, principalmente as imagens de São José e de Maria – nesta parte do presépio, a mãe de Jesus, grávida, está sobre um burrinho a caminho de Belém.

Em outros cantos da praça, há estrebaria, casa de produção de pão, a mulher fiandeira, o pastor de ovelhas e o homem cuidando da vaca.

O visitante vai procurar a gruta onde Jesus nasceu, mas o espaço, no coreto da Praça João Pinheiro, está vazio. “As imagens da Sagrada Família serão colocadas apenas na passagem do dia 24 para 25”, explicou Marcos. Para evitar aglomeração, as visitas serão guiadas, avisa Marcos. Outro detalhe importante estará na iluminação especial que será inaugurada para dar mais beleza, realçar as peças em policromia e aumentar o horário de permanência no espaço público.

Residentes no município vizinho de Nova União, o motorista Éder Correia da Silva e sua mulher, Flávia Naiara de Assis, levaram os filhos Luiz Miguel, de 12 anos, e Luan Rafael, de 8, sendo acompanhados por Neide de Assis Pinto, tia de Flávia. “Quando ficamos sabendo do presépio, viemos logo. Nunca ouvi falar num presépio deste tamanho”, afirmou Flávia.

“Vamos esperar, com paciência, pelo momento certo do nascimento de Jesus. Assim é a história sagrada, estamos no período do advento”, ressaltou a professora Sônia Monteiro Macedo ao lado da filha Iolanda Lúcia Monteiro. “O presépio vem em bom momento. Vai tirar muita gente de casa, todos ainda estamos confinados devido à pandemia”, acrescentou Iolanda.

No bate-papo com o secretário Zanon, as irmãs Nelza Cassimiro Peixoto e Cleuza Cassimiro de Aquino Pinheiro, ambas professoras, se declararam orgulhosas. “Estou radiante”, confessou Nelza, enquanto Cleuza garantiu estar “maravilhada”.





TEMAS A cada Natal, o presépio de padre Wanderson adota uma temática diferente, já tendo abordado, em anos anteriores, racismo, preservação da Amazônia e violência contra a mulher.

“A vinda do maior presépio itinerante do Brasil para Caeté significa uma volta às origens. O artista e idealizador da obra, padre Wanderson Guedes, é caeteense e exerce o presbitério no Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Em 2021, pela primeira vez, o presépio deixa o Bairro da Glória, no Rio, e vem para Minas. Foi um trabalho muito árduo, com logística para o transporte”, conta o prefeito Lucas Coelho. Ele ressalta ser uma honra poder contar com “esta verdadeira obra de arte, que, além de deixar o povo de Caeté muito feliz e orgulhoso, atrai os olhares de todo país para nossa cidade. Depois de passarmos pelo período mais crítico da pandemia, é um prazer poder receber turistas, ainda mais para conhecer este presépio maravilhoso, que conta a história mais preciosa da humanidade.”