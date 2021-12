República de idosas pede doações como presente de Natal ao Papai Noel

As seis idosas moram juntas na República Nossa Senhora D'Abadia (foto: Foto: Reprodução)

Natal é tempo de festa, amor e compartilhamento. E, nesta época do ano, as cartinhas são pedidos de ajuda para o último mês do ano. É o caso de seis idosas que moram juntas na República Nossa Senhora D’Abadia, obra particular do Conselho Particular Nossa Senhora D’Abadia, da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), localizada no bairro Pompéia, Região Leste de Belo Horizonte.









“Sempre fazemos o Natal Solidário, que surgiu em 1989, quando fundaram a república, onde colocaram o nome de A Casa das Sete Mulheres. Desde então, elas ganham o mínimo. E elas sempre pedem para escrever essa cartinha. E eu sempre escrevo. No momento, estamos com seis moradoras. Ano passado, elas pediram presentes mesmo, mas, neste ano, elas quiseram pedir produtos de higiene pessoal, porque são elas que compram, e elas são muito alérgicas. Pediram caixa de leite de também. E elas decidiram pedir produtos de limpeza também, porque elas gostam de cuidar do lar”, conta.





Confira a carta na íntegra:





Idosas pedem ao bom velhinho produtos de higiene pessoal e limpeza do lar (foto: Foto: Reprodução)





Além disso, um pedido especial vem de fora das linhas escritas. É que uma das idosas, Maria José Leão de Abreu, de 90 anos, sofre com problemas para escutar, pois sofria maus tratos, além de não ter pertences pessoais – roupas, sapatos, entre outros. E, por isso, pede também um aparelho auditivo para que possa ouvir melhor, bem como novas roupas. Outro pedido inusitado é o de Madalena Domingos da Silva, de 68, que quer um chocotone daqueles bem deliciosos para se deliciar no Natal deste ano.





“Temos conosco seis idosas com seis histórias diferentes. Apenas uma delas tem família. E vivemos mais de doação. Então, é muito importante para nós contar com a ajuda dos outros. Quem desejar caminhar conosco nessa, pode fazer contato por telefone e entregar as doações em nossa instalação”, explica a coordenadora Terezinha Arcanjo Pedro.





As doações podem ser feitas na Rua Iara, 380, no Bairro Pompéia, de 7h às 16h. O telefone para contato é o (31) 3461-2316.