Tradicional cantata natalina de Timóteo será itinerante; veja a programação

O Coral Infantojuvenil Aperam estreia neste fim de semana uma cantata natalina itinerante que irá percorrer bairros da cidade de Timóteo. Em um trenzinho com palco móvel, a atração será realizada nos dias 10, 11, 12, 18 e 19 de dezembro.

Na véspera do Natal, no dia 23, o público ainda poderá conferir uma apresentação especial do Coral por meio das redes sociais da Aperam no Brasil. A cantata da Fundação Aperam é uma tradição antiga na cidade do Vale do Aço e novo formato está sendo realizado devido aos protocolos impostos pela pandemia.

"Para evitarmos uma aglomeração em frente à Fundação, surgiu essa ideia. Em vez de convidar as pessoas para virem assistir à cantata, decidimos levar a atração até os bairros e praças, carregando a magia do Natal", comentou a coordenadora de projetos da Fundação Aperam, Kelly Soares.

A atração é uma parceria com o projeto Seminaluz 13ª edição – Mostras Culturais e o projeto é patrocinado pela Aperam, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com a realização do Seminaluz, Hibridus Dança e com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult).

Confira a programação:

(19h às 21h)

10/12

11/12

12/12

18/12

19/12

Bairros: Garapa, Serenata, Quitandinha, Cruzeirinho, Olaria e Novo Horizonte, fazendo uma parada na pracinha do Olaria, onde acontecerá uma apresentação.Bairros: Funcionários, Timirim, Primavera e Ana Rita, com parada na praça Vinte Nove de Abril.Local: distrito de Cachoeira do Vale e depois segue para a praça do Coreto.Bairros: Bromélias, Alvorada, São Cristóvão, Timotinho, Novo Tempo e Ana Moura, com uma nova parada na praça do Coreto.Bairros: Vila dos Técnicos, Santa Maria, Eldorado, Alegre e Limoeiro, realizando uma parada na praça do Bairro Recanto Verde.