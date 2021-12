Natal de Uberaba se enche de brilho com 1,1 milhão de microlâmpadas

As luzes foram acesas após solenidade no Parque da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), Fernando Costa (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã) O Natal em Uberaba se encheu de brilho na noite dessa quinta-feira (9/12). Ao todo, 1,1 milhão de microlâmpadas foram acesas na inauguração do Natal Cultural no Parque 2021, considerado o maior projeto natalino da cidade do Triângulo Mineiro e região. A noite também marcou a reabertura do espaço - Parque da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), Fernando Costa -, fechado desde o início da pandemia. LEIA MAIS 21:37 - 30/11/2021 Começa instalação de luzes de Natal na Praça da Liberdade; veja fotos

Com isso, 55 expositores dos segmentos de gastronomia e artesanato foram liberados para voltar a trabalho no parque. O projeto natalino também contará com a presença da Turma do Zebuzinho, sendo que ao longo da programação, que segue até o final do ano, as mascotes de cada uma das raças zebuínas vão animar as festividades no parque.



Segundo informações da presidente da comissão ABCZ do Bem, Rosália Curado Machado, as participações dos mascotes têm como propósito integrar o espírito natalino à história do gado Zebu, além de animar a criançada.

“Temos a presença do Papai Noel, personagem tradicional e marcante do Natal, e da Turma do Zebuzinho, que representa os animais que fazem história na pecuária brasileira há mais de um século”, conta.

Também marcaram presença no Parque Fernando Costa ontem os personagens Foguinho e Faísca, mascotes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG), e o leão Daren, mascote do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

Apesar de a entrada no evento ser gratuita, a ABCZ pede aos visitantes, como forma de solidariedade, a doação de um litro de óleo.

“O objetivo da ação, que faz parte de uma série de iniciativas solidárias da comissão, é contribuir com entidades sociais de Uberaba e região, afetadas especialmente durante a pandemia. As doações poderão ser entregues na portaria do Parque Fernando Costa”, destaca nota da ABCZ.

Confira abaixo os horários da presença do Papai Noel no Natal Cultural no Parque 2021: