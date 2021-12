Natal de Luz em Mariana inaugura período de festas na cidade histórica

As luzes do Natal serão acesas às 19h, na praça do jardim. Dois cortejos natalinos vão percorrer as ruas do centro histórico como forma de atrair a população para a praça (foto: Divulgação/Leandro Santos)

A decoração de Natal na Praça Gomes de Freitas, conhecida como a "praça do jardim", e nas ruas do centro histórico de Mariana, na Região Central de Minas, já começou a ganhar cores e sons. Anjos, estrelas, arcos de luzes e um Papai Noel gigante poderão ser visitados a partir desta sexta-feira (10/12). A inauguração do Natal de Luz está prevista para as 19h.

Ao estilo da cidade histórica, dois cortejos natalinos vão percorrer as ruas do centro histórico como forma de atrair a população para o ponto de encontro: a praça do jardim. O primeiro será um cortejo musical que vai sair às 16h do Terminal Turístico e será comandado pelos instrumentos de sopro da banda Barroco Jazz.

O segundo cortejo vai sair do Centro de Atendimento ao Turismo (CAT), às 19h, e terá a presença da Jojoba, Papai Noel, Incrível Banda, Teatronavegantes, Osquindô e Coral Tom Maior, que ao acender das luzes também vão fazer suas intervenções culturais na praça.

Praça da Sé

Para desfrutar o melhor da comida e do artesanato mineiro, a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL Mariana e a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Mariana (Aciam), em parceria com a prefeitura, instalaram uma feira com 55 expositores divididos em 16 barracas de artesanato e nove de gastronomia na Praça da Sé, que vai funcionar até o dia 24 de dezembro.

Segundo o presidente da Aciam, Amarildo de Souza, a feira não terá custo para os expositores, e foi uma forma de alavancar esses setores da cidade e garantir uma renda para o final do ano.

Ainda na Praça da Sé, um casarão em estilo barroco foi todo decorado para ser a nova Casa do Papai Noel na cidade. A inauguração também acontece nesta sexta-feira (10/12), às 18h, e vai até o dia 24 de dezembro. As visitas podem ser de segunda-feira à sexta-feira de 18h às 22h. Sábado e domingo serão das 14h até 20h, a entrada é gratuita.

Pista de patinação no gelo

Para entrar no clima do período festivo, uma pista de patinação no gelo promete ser a grande atração para turistas e moradores que têm pela primeira vez esse atrativo na Região do Inconfidentes. Uma pista de 160m² com capacidade para 30 pessoas está instalada dentro do Centro de Convenções de Mariana até o dia 24 de dezembro.

Quem assegura que a diversão é para todas as idades é a moradora de Mariana, Nayara Soares, que acredita que a pista de patinação é uma oportunidade de se divertir sem a necessidade de se deslocar para cidades vizinhas.

“Um presente não só para as crianças, para os adultos também É uma sensação única poder relembrar a infância. Em tempos de pandemi,a são momentos como esse que aquecem nosso coração. O que tornou o momento ainda mais divertido foi patinar pela primeira vez ao lado do meu marido, rimos muito!", disse Nayara.

De acordo o presidente da Aciam, o valor de R$ 15 cobrado será destinado para as instituições de caridade do município. Alunos das escolas públicas terão gratuidade, bem como os moradores de Mariana inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Os ingresso poderão ser retirados na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Virada de página sem esquecer a segurança

O prefeito interino de Mariana, Juliano Gonçalves (Cidadania), considera que vai ser o maior Natal de Luz da história da cidade. Segundo o prefeito, Mariana sofreu muito nos últimos anos, com perda de vidas e empregos, desde o rompimento da barragem da Samarco, no distrito de Bento Rodrigues, e os moradores merecem virar essa página triste da história. “Esse Natal de Luz vem para dar alegria e trazer o turista para a nossa cidade."

Segundo o prefeito, os recursos destinados ao Natal de Luz vêm da Secretaria de Cultura, que tem uma reserva em caixa por não ter tido o evento em 2020 e também por não ter havido carnaval em 2021.

Para a secretária de Cultura de Mariana, Andrea Umbelino, toda a programação foi pensada para proporcionar a magia da época e celebrar o amor e a esperança de dias melhores na cidade. Ela ressalta que o município passou um ano difícil, com muitas vidas perdidas pela COVID-19 e que, mesmo com toda a empolgação, os espaços atenderão os protocolos de segurança como o uso de máscara e álcool em gel.