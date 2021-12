Praça Sete ganha nova decoração de Natal; veja fotos

Iluminação da Praça Sete ganha um acréscimo, com intervenções na Rua dos Carijós (foto: Foto: Marcos Vieira/E.M./Light Press)



Então é Natal! A partir desta quinta-feira (9/12), na Praça Sete, na Região Central da capital, os belo-horizontinos poderão conferir uma cabine em formato de bola de árvore de Natal gigante e iluminada por luzes de led. E até com direito a Papai Noel para fazer fotos com as crianças, jovens e adultos que passam pela região.









A atração natalina ficará exposta e disponível ao público mineiro até o dia 27 de dezembro. Para o presidente da CDL da capital, Marcelo de Souza e Silva, esse é o presente da entidade para a cidade.



Ver galeria . 5 Fotos Praça Sete ganha iluminação especial de Natal (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press )





“Essa decoração segue os mais atualizados padrões de decoração mundo afora. Vivemos a era das redes sociais e ela foi pensada para ser algo compartilhável e, claro, gerar uma experiência emocionante. Esse é o nosso presente para a capital, especialmente para a Praça Sete, que é o coração da nossa cidade e possui um dos centros comerciais mais significativos da cidade.”

Não será apenas a Praça Sete que receberá a decoração. A CDL/BH também irá disponibilizar as bolas natalinas para promover uma decoração especial também na Praça da Savassi e em outros 30 centros comerciais da cidade.





A entidade também é uma das realizadoras da iluminação da Praça da Liberdade, inaugurada na última terça-feira (7/12). O evento, um dos mais tradicionais e tradicionais da cidade, ocorre até o fim de dezembro e as pessoas podem visitar o ponto turístico da capital até o dia 26/12.





Hipercentro

Desde o primeiro dia do mês natalino, a iluminação de Natal no hipercentro da cidade, intitulada “Natal em Movimento”, também está disponível, como parte de uma estratégia criada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para impulsionar o comércio na região.





“A campanha Natal em Movimento, que integra o projeto Horizonte Criativo, é uma atuação intersetorial e conta com a participação de diferentes órgãos do Executivo municipal. As atividades estarão voltadas para segurança pública, economia, cultura, obras, limpeza e turismo. Nossa meta é impulsionar o comércio da cidade, setor muito afetado pela pandemia", afirmou o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Beato.





Colégio Arnaldo

A tradicional iluminação do Colégio e Faculdade Arnaldo, localizados no bairro Funcionários, também já está ligada desde o dia 1º. Ao todo, estão acesas cerca de 72 mil lâmpadas, divididas em 3 mil metros de mangueiras de luzes natalinas. Até o início de janeiro, a iluminação de Natal estará nos prédios. São 240 metros de mangueiras natalinas, com cerca de 5,5 mil lâmpadas.