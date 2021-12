Começa instalação de luzes de Natal na Praça da Liberdade; veja fotos

Ver galeria . 5 Fotos Expectativa de técnicos que prestam o serviço é que iluminação seja inaugurada na próxima terça-feira (7/12) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )

Técnicos que prestam serviço para o poder público já começaram a instalar a iluminação de Natal na Praça da Liberdade, no Centro-Sul da capital mineira. De acordo com eles, a previsão é que a inauguração aconteça na próxima terça (7/12).

Antes disso, o conjunto de luzes deve ficar pronto neste sábado (4/12). Depois, um teste está previsto para a outra segunda (6/12), antes da inauguração. Isso, evidentemente, se tudo correr dentro do cronograma.

A iluminação faz parte do projeto "Luzes da Liberdade 2021", que está em sua segunda edição. A programação segue até 26 de dezembro por meio de um festival de arte digital.

A realização é do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) com patrocínio de seis empresas, entre elas a Cemig.

“A coordenação executiva do Luzes da Liberdade já se encontra em diálogo com o Circuito Liberdade e seus parceiros para que o conceito artístico possa ser unificado entre a praça e os edifícios, valorizando o Natal da cidade”, ressalta o site da iniciativa.

No ano passado, o programa contou com um circuito de presépios, apresentações musicais e infantis e transitou por vias que superam os limites da praça, mas que fazem parte do Hipercentro de BH.

Comércio e segurança

Já nesta quarta (1º/12), a Prefeitura de BH inaugura a iluminação de Natal no Hipercentro. O objetivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é impulsionar o comércio na região com o controle da pandemia da COVID-19.

Na segurança, a Guarda Municipal vai reforçar a vigilância do Centro e dos ônibus da cidade para evitar furtos e roubos. As rondas serão feitas em viatura, a pé e com o uso de bicicletas.

A população vai contar ainda com intervenções artísticas, além de ações culturais promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura, segundo a prefeitura. Um roteiro gastronômico também está entre as atrações preparadas para entreter o belo-horizontino.