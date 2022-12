Chuva e máxima de 29 °C marcam dia em BH nesta quinta-feira

A temperatura mínima registrada, na manhã de hoje, foi de 17 °C, na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, na Região Oeste de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press) O dia em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (01/12), será de céu parcialmente nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas à tarde. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Em Minas Gerais, há previsão de céu nublado e pancadas de chuva nas regiões Norte, Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais áreas, o céu ficará parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.





Além disso, há possibilidade de chuva forte nas regiões do Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, Vale do Aço e Zona da Mata.





No estado, a temperatura mínima registrada foi 12,8 °C, em Monte Verde, na Região Sul. A máxima prevista é de 34 °C, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.