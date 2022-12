Comunidade de Bambuí presta homenagem a padre falecido há 25 anos

O padre foi responsável pela construção do Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, em Bambuí (foto: VICENTE A. QUEIROZ/PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS/DIVULGAÇÃO)

Um clima solene, com muitas homenagens e agradecimentos, marcará a sexta-feira (2/12) em Bambuí, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. No Santuário da Medalha Milagrosa, aberto das 7h às 19h, ficará exposta a urna com os restos mortais do padre Demerval José Mont'Alvão, falecido há 25 anos, responsável pela construção do templo católico entre 1980 e 1984. Na mesma data, será ordenado sacerdote o diácono Michel Araújo Silva, natural do município e lazarista a exemplo do padre Demerval.





“Será um dia muito especial, pois, reverenciamos a memória do padre Demerval (1912-1997), falecido há 25 anos, responsável por alimentar e fortalecer, em nossa comunidade católica, a devoção à Medalha Milagrosa, e participamos da cerimônia de ordenação de um padre da nossa cidade. Teremos, então, momentos de fé e agradecimento”, afirma o titular da Paróquia Nossa Senhora das Graças, padre Valter Valério Gonçalves.





Hoje, na presença apenas de familiares do padre Demerval e autoridades, será feita a exumação do corpo do lazarista, sepultado em dezembro de 1997 em um túmulo no adro do santuário. Amanhã, às 19h, durante missa presidida pelo provincial da Congregação da Missão, padre Eli Chaves dos Santos, haverá o translado dos restos mortais para “a entrada da igreja, ficando aos pés da imagem de Nossa Senhora das Graças”, informa o pároco Valter.



Padre Demerval José Mont%u2019Alvão é invocado nas orações dos fiéis em busca de variadas graças (foto: PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS/DIVULGAÇÃO )



Fé e humildade Nascido em Januária, na Região Norte de Minas, em 1912, padre Demerval José Mont’Alvão é, segundo a comunidade católica de Bambuí, exemplo de fé extrema e devoção sem limites a Nossa das Graças, sendo invocado nas orações de fiéis em busca das mais variadas graças. “Ele faleceu em 21 de dezembro de 1997, mas, como haverá a ordenação do diácono Michel, decidimos fazer uma solenidade única. A exposição dos restos mortais será uma raríssima oportunidade de invocá-lo sob contato direto com suas relíquias, o que justificaria verdadeira peregrinação”, destaca o pároco.





Padre Demerval foi o 17º reitor do Seminário Provincial Sagrado Coração de Jesus de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, em 1957, tendo sido escolhido como provincial da congregação em 1961. Segundo o padre Valter, “o lazarista submeteu-se completamente aos desígnios da Igreja, dedicando-se humildemente a comunidades como Palmital, em São Paulo, e Bambuí, entre outras”.





Considerado grande orador e detentor de carisma extraordinário, padre Demerval liderou e orientou com ideias e palavras claras todos os que dele se socorreram em suas aflições. “Que aqueles que conheceram o padre Demerval José Mont’Alvão tenham a oportunidade de resgatá-lo nesse reencontro quase físico, mas sempre espiritual, e que todos os demais, mesmo sem tê-lo conhecido, alcancem suas graças ao compreender a dimensão da sua missão e do seu desejo, expressos em suas palavras: ‘Sob a vossa proteção Senhora das Graças vivi e espalhei ardorosamente a vossa devoção no meio do povo. Agora, peço e espero viver sob a vossa proteção diante de Deus’”.