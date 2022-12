Cantata de Natal da ALMG é retomada após dois anos de COVID

Cantata de Natal está de volta, depois de pausa de dois anos por causa da COVID-19 (foto: Clarissa Barcante/Divulgacao)

Natal com música, como manda a tradição mundial e também da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Nesta quinta-feira (1/12), às 19h, no Hall das Bandeiras do Palácio da Inconfidência, no bairro Santo Agostinho, a ALMG vai retomar sua Cantata de Natal, após dois anos. O evento havia sido supenso por causa da pandemia.