Chuva em BH: Defesa Civil emite alerta para risco geológico

O alerta é apontado quando a quantidade de chuvas ultrapassa 70 milímetros neste período (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta, nesta terça-feira (29/11), para risco geológico até o próximo sábado (3/12), por causa do volume das chuvas previsto para as próximas 72 horas. Essa condição é apontada quando a quantidade de chuvas ultrapassa 70 milímetros no período.





O órgão orienta que moradores de Belo Horizonte fiquem atentos no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Caso seja observado alguns desses sinais, é necessário sair imediatamente do imóvel e ligar para Defesa Civil (199) e, em caso de emergência, ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).





As chuvas tradicionais do fim de ano já ultrapassaram o volume esperado , durante o mês de novembro, em algumas regiões da capital mineira, na chamada média climatológica. Segundo a Defesa Civil de BH, Venda Nova lidera a estatística, com 248,8 mm, o que representa 120,7% do previsto para o período.





Em segundo lugar está a região Nordeste, que passou 12,7% dos 236 mm esperados. Depois aparecem as regiões Leste e Norte, onde os registros são maiores do que a média, mas em porcentagem na casa das unidades.





Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje, o dia na capital mineira será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Além disso, a máxima prevista é de 28 °C

Balanço de chamados

Desde as 17h dessa segunda até 9h20 desta terça-feira, a Defesa Civil de BH recebeu 15 solicitações por problemas causados pelas chuvas. A maioria dos atendimentos foi para a vistoria em imóveis particulares nas regionais Leste, Barreiro e Venda Nova.





Entre as solicitações estavam deslizamento de encosta, alagamento, enchentes e inundações, trincas, risco de desabamento de muro de arrimo e risco de destruição ou desamento de muro.

Confira os sinais de deslizamentos

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações