Homem é morto com tiro na cabeça durante cavalgada em Minas

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava no evento quando foi para um espaço mais afastado para conversar com um amigo. Neste momento, chegou uma moto com dois ocupantes. A dupla desceu do veículo e deu um tiro na cabeça da vítima, por trás, sem chance de defesa. Na sequência, eles voltaram para a moto e fugiram.

Em conversa com familiares da vítima, os policiais descobriram que ela já vinha sendo ameaçada pelo ex-patrão. Isso porque ele trabalhou durante um período para um fazendeiro da cidade. No entanto, entrou com um processo trabalhista contra o ex-patrão.

No curso do processo, disseram os familiares, o ex-patrão ameaçou a vítima. Ele dizia que o homem não “viveria para receber o dinheiro”. Segundo a PM, o rapaz ganhou a ação na Justiça, em 1ª instância, e conseguiu uma indenização de R$ 15 mil. Até o momento, de acordo com a corporação, R$ 2 mil haviam sido pagos.

Diante das informações, os policiais foram atrás do ex-patrão, que se tornou o principal suspeito de ser o mandante do crime. No entanto, na fazenda em que mora, não foi encontrado. A PM fez buscas na região, mas até agora ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.