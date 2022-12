Homem promove quebradeira em bar e leva sete tiros de proprietária

Bar fica às margens da MG-428, em Sacramento, no Alto Paranaíba (foto: Reprodução / Google Maps)

Segundo a PM, a pistola utilizada é do modelo Taurus G2C, e se encontra devidamente legalizada com o registro CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

Arma utilizada na realização dos disparos estava legalizada (foto: PMMG / Divulgação)

Versão controversa

Um homem de 42 anos foi alvejado com sete tiros de arma de fogo após promover uma quebradeira em um bar às margens da MG-428, em Sacramento, no Alto Paranaíba. O fato ocorreu na tarde dessa quarta-feira (14/12). A dona do estabelecimento, de 53 anos, confessou a autoria dos disparos e alegou legítima defesa.De acordo com a ocorrência, a mulher estava no bar enquanto o homem invadiu o local descontrolado e começou a atirar vários objetos. Em determinado momento, ele teria jogado uma garrafa em direção a proprietária. Para se defender, ela se dirigiu ao interior do imóvel, pegou a arma do marido e disparou contra o desafeto.Após o fato, a autora acionou o Corpo de Bombeiros de Araxá, que imediatamente se dirigiu até o local e prestou atendimento à vítima. A Polícia Militar da cidade também compareceu ao estabelecimento e conduziu a comerciante à Delegacia de Polícia Civil. Em depoimento, a mulher alegou legítima defesa e que não conhecia o homem.O homem identificado como Hamilton César Pereira foi atingido na lateral esquerda do abdômen, na altura da coluna lombar, no antebraço esquerdo e na nádega esquerda.Durante o atendimento médico, a vítima, que estava consciente, afirmou aos militares que os disparos foram realizados pelo filho da mulher. A versão foi negada pela defesa da suspeita.A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local, onde a autora mostrou como tudo aconteceu. Ela permanece presa e à disposição da Justiça. Novas diligências serão realizadas a fim de apurar o ocorrido.Até a publicação desta matéria, a vítima se encontrava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, onde passou por procedimentos cirúrgicos. O estado de saúde é considerado grave.