Dono de estância turística mata jovem suspeito de furtar bebidas

Quando os policiais chegaram no local os outros suspeitos do furto tinham fugido (foto: Agência Minas)

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros, nesta quarta-feira (14/12), suspeito de integrar um grupo que furtava bebidas em uma estância turística na zona rural de Oliveira, no Centro-Oeste de Minas. O homem apontado como autor do tiro é o dono do estabelecimento.De acordo com a Polícia Militar (PM), o proprietário do local - que funciona como uma chácara de aluguel para festas - teria chegado e encontrado quatro pessoas furtando bebidas.Os suspeitos teriam reagido com pedaços de madeiras. Antes de ser atacado, o homem disparou tiros contra eles. Um dos projéteis acertou o jovem.Quando chegaram, os militares encontraram o rapaz com ferimento no tórax. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, porém o suspeito não resistiu aos ferimentos.Segundo a polícia, foram encontrados fardos de refrigerantes e cervejas que teriam sido retirados de dentro dos freezers.A perícia esteve no local para os trabalhos de praxe. A reportagem tentou contato com a Polícia Civil, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.Conforme a Polícia Militar, o dono do sítio fugiu após atirar em um dos ladrões e até o momento não foi localizado.