Homem é preso ao ameaçar atirar em crianças que brincavam com bola

A pistola semiautomática 9 mm foi apreendida pela polícia (foto: Divulgação/Polícia Militar)

Um homem, de 36 anos, foi preso em Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, após ameaçar atirar em crianças que brincavam com bola em frente à casa dele, no bairro São Geraldo. O caso aconteceu nessa segunda-feira (12/12), porém foi divulgado apenas nesta quarta (14/12) pela Polícia Militar (PM).