Detenta é presa por furtar peças de picanha durante saída temporária em MG

Uma mulher de 32 anos, durante saída temporária, foi presa em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, acusada de furtar duas peças de picanha que somam R$ 266,55. O furto aconteceu em um supermercado no centro do município, nessa terça-feira (13/12).