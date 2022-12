Homem agride mãe de 81 anos com vassoura e é preso

O suspeito foi preso pela PM de Uberaba, em residência do bairro Santa Maria (foto: PMMG/Divulgação) Um homem de 56 anos, suspeito de violência doméstica contra a mãe de 81 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) de Uberaba, na manhã de ontem (13/12). O crime aconteceu numa residência do bairro Santa Maria, local onde a idosa mora na parte da frente, e o filho em outros cômodos nos fundos.









A agressão, ainda conforme o registro policial, aconteceu depois de o homem trancar o portão do cômodo de trás com um cadeado, impedindo que o inquilino guardasse a moto. Então, a idosa procurou o filho e solicitou que abrisse o portão. Neste momento, ele teria ficado nervoso e agredido a mãe com a vassoura.





Além disso, a idosa contou à PM que, em outras ocasiões, o seu filho já a havia agredido fisicamente e dito xingamentos.





Ao ser abordado pelos militares, o suspeito negou a vassourada, mas mesmo assim foi preso.





No boletim da PM ainda consta que foi verificado que já havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Uberaba para as demais providências.