'Como lidar com o tempo para melhorar sua vida?' é tema de podcast

Ricardo Carlini comanda o podcast "Pod ou não pode?" (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA)

O podcast "Pod ou não pode?", apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, entrevista nesta quarta-feira (14/12), o publicitário e CEO da HomoSapiens Academy, Eduardo Shana.A conversa será ao vivo, no YouTube do Portal Uai , às 14h.O episódio vai debater questões relacionadas com o planejamento de vida e carreira profissional, gestão de tempo e de qualidade de vida, abordando questões do cotidiano das pessoas com um profissional de excelência."Por que as pessoas têm tanta dificuldade em administrar o tempo?"; "Qual o impacto de uma boa gestão do tempo na vida pessoal e profissional?"; "Como conciliar a vida pessoal com a vida profissional?"; "Como começar um processo de redimensionamento do meu tempo?"; "Como lidar com o imprevisível ?"; "É possível fazer um planejamento de vida?"; "Como evitar a procrastinação?"; serão alguns temas debatidos no podcast de hoje.Com longa experiência no marketing, Eduardo ministra workshops e palestras sobre inovação, liderança, planejamento e gestão do tempo para organizações do Brasil, Portugal, Itália e China.O podcast 'Pod ou não pode?' vai ao ar às quartas-feiras ao vivo no YouTube do Portal Uai. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder um episódio. Não esqueça de interagir com os convidados e enviar sua pergunta pelo chat. O apresentador sempre dedica parte do episódio para ler as perguntas do público.