Podcast 'Pod ou não pode?': produtos de Minas conquistam o mundo

Pod ou não pode? Com Ricardo Carlini (foto: Portal Uai) No "Pod ou não pode?", o jornalista Ricardo Carlini mostra nesta quarta-feira (13/7), às 14h, o pão de fermentação natural, a geleia com o título de melhor do mundo e os azeites premiados internacionalmente. Apesar de segmentações diferentes, todos esses produtos levam os sabores de Minas Gerais para o resto do mundo.





A transmissão será ao vivo no canal do Portal Uai no Youtube , e Carlini não estará sozinho, ele conta com a presença da Renata Rocha, fundadora da Albertina Pães Especiais, que cria receitas com fermento natural que podem ser comparadas aos mais sofisticados pratos. Além de Renata, Bruno Bethonico, da Expressar Gourmet, e Katya Salomão, da Kochen Azeites Saborizados, também participam do podcast.







Assista a entrevista ao vivo: