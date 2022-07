Coronel da PM sobre festa de Filipe Ret: 'É tráfico'

Filipe Ret é investigado pela Polícia Civil do RJ após divulgar fotos de seu aniversário (foto: Reprodução/Instagram)



Outro assunto comentado foi a festa "open beck" feita um por um MC conhecido no Rio de Janeiro.



Leia mais no uai.com.br/ em.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - @estadodeminas

Twitter - @portalUai / @em_com



#FilipeRet #Maconha #Rapper" />

O cantor Filipe Ret, de 37 anos, é investigado pela Polícia Civil do Rio Janeiro após divulgar fotos de seu aniversário. Nas imagens, o rapper aparece distribuindo, em um balde, cigarros parecidos com os de maconha.Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), caso seja confirmado que os cigarros eram de maconha, as autoridades poderiam prender em flagrante Filipe Ret por tráfico de drogas."Dar, oferecer, vender e trocar [maconha]. É tráfico, até que se revogue a lei, pelo Congresso Nacional. É crime, e, sendo crime e estando em flagrante, nós autoridades, independentemente do tipo federal, estadual ou municipal, devemos prender em flagrante. Mas tem que esperar o laudo para falar se realmente era maconha", explicou o coronel Gilmar Luciano durante entrevista ao podcast 'Pod ou não pode?', apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini.Uma das publicações feitas por Filipe Ret em suas redes sociais conta com mais de 850 mil curtidas.De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), um inquérito foi instaurado para apurar os fatos. O evento foi realizado em 22 de junho, no Viva Rio, no bairro do Flamengo.A festa contou com a presença de celebridades, entre elas o ex-jogador e atual dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, o surfista Pedro Scobby e a digital influencer Jade Picon.O podcast "Pod ou não Pode?", vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h, no YouTube do Portal Uai. No último episódio, o jornalista Ricardo Carlini conversou com o coronel da Polícia Militar, Gilmar Luciano. Entre os assuntos tratados estão a festa do rapper Filipe Ret e os crimes do 'novo cangaço' em Minas.Assista o episódio na íntegra: