Podcast recebe missionário mineiro que atuou na Ucrânia

O podcast 'Pod ou não pode?', apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, recebe nesta quinta-feira (8/9), às 14h, o missionário mineiro Lúcio Trindade, de 45 anos, que soma ações humanitárias em mais de 70 países, incluindo na guerra da Ucrânia, em 2022.A conversa gira em torno do seu trabalho de resgate e recepção de refugiados ucrânios, que fugiram do país em decorrência da invasão russa. Foi a primeira vez que Lucio Trindade atuou em uma guerra. Ele vai contar todos os detalhes na entrevista para o Portal Uai.O podcast 'Pod ou não pode' vai ao ar todas às quartas-feiras, às 14h, ao vivo no Youtube do Portal Uai. Em decorrência do feriado de 7 de Setembro, o episódio desta semana vai ao ar exclusivamente nesta quinta-feira.Não se esqueça de deixar seu like, interagir e enviar suas perguntas por chat. O apresentador sempre dedica uma parte dos episódios à interação com o público. Seu comentário é muito bem vindo!