Caminhoneiro sob efeito de drogas é preso ao dirigir na contramão

Carreta tanque tombou após motorista andar na contramão na BR-459 (foto: Redes sociais.)

Testemunha conta que caminhoneiro dirigia perigosamente

Um caminhoneiro foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao dirigir sob suspeita de efeito de drogas na BR-459, em Pouso Alegre, na noite desta terça-feira (13/12). Ele conduziu uma carreta tanque na contramão e foi acusado por motoristas de jogar o veículo sobre outros carros.A PRF informou que o caminhoneiro saiu de um posto de combustíveis na contramão, sentido Congonhal. Ele tentou fazer um retorno no radar do bairro Cantagalo, quando o tanque desengatou do cavalinho e tombou na pista.O caminhoneiro deixou o tanque para trás e seguiu na contramão da rodovia, até ser abordado pela PRF e Polícia Militar, no KM 95. Segundo a PRF, ele estava visivelmente sob efeito de drogas. Uma substância encontrada no cavalinho foi ecncaminhada para a perícia.Ainda de acordo com a polícia, o motorista dirigiu por cerca de 12 quilômetros na contramão. Sua prisão se deu em razão de direção sob efeito de substância tóxica e porte de drogas. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Pouso Alegre.Uma motorista que prefere não ser identificada entrou em contato com a reportagem e relatou que o caminhoneiro dirigia de forma perigosa na BR-459. "Eu estava na rodovia perto do presídio e a carreta estava na contramão. Ele balançava a carreta como se fosse tombar".O medo da condutora era que a carreta causasse um acidente grave. "Eu e as pessoas que estavam comigo no carro tentamos alertar a PRF e PM. Ligamos cerca de 20 vezes e não conseguimos contato, até que a PRF atendeu no Rio de Janeiro. Estou inconformada".