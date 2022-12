Motorista que atropelou e matou motociclista paga fiança e é solto

O suspeito foi submetido ao teste do bafômetro que apontou resultado acima do permitido (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá/Divulgação)

O motorista de um carro que atropelou e matou um motociclista em Araxá, no Alto Paranaíba, no último sábado (10/12), pagou fiança de R$ 30 mil e responderá pelo crime em liberdade. Ele foi indiciado por homicídio com dolo eventual pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).O condutor do automóvel, de 49 anos, estaria sob efeito de álcool no momento em que entrou na contramão da Avenida do Comboio e atingiu o jovem de 24 que pilotava a moto.O suspeito foi preso pela Polícia Militar (PM) no dia do crime e, em seguida, encaminhado ao presídio de Araxá. Porém, ao arcar com a fiança de R$ 30 mil, acabou solto, segundo informações divulgadas pela 2ª Vara Criminal de Araxá.No dia do atropelamento, a PM submeteu o motorista ao teste de etilômetro. O resultado foi de 0,44 miligramas de álcool por litro de ar - ou seja, acima da tolerância de 0,34 mg/l.A PCMG informou que o condutor teve a prisão em flagrante ratificada por homicídio com dolo eventual. “Na ocasião, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e obteve alvará de soltura na Justiça local”.Esse tipo de crime ocorre quando a pessoa que o pratica não quer atingir certo resultado, mas assume o risco. Segundo o artigo 121 do Código Penal, a pena é de 6 a 20 anos de reclusão.