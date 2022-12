Vídeo: caminhões batem e invadem residência em Patos de Minas

Caminhões destruíram garagem (foto: Reprodução/Redes sociais)

Dois caminhões bateram e invadiram uma casa na manhã desta terça-feira (13/12), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O acidente destruiu a garagem da residência e deixou duas pessoas feridas. Uma câmera de segurança gravou o momento da colisão.O choque entre os veículos aconteceu na esquina das ruas Prefeito Camundinho e Espírito Santo e teve como causa o fato de um dos caminhões ter avançado a parada obrigatória.Com o impacto, os condutores perdem o controle e avançam sobre a calçada até acertarem o muro da casa.O motorista e o passageiro de um dos caminhões precisaram de atendimento médico e foram encaminhados ao Hospital Regional. Eles tiveram escoriações, cortes pelo corpo e no rosto.Por sorte, não houve mais feridos, já que ninguém passava pela calçada e a casa atingida estava vazia. Testemunhas disseram à Polícia Miliar que o cruzamento tem acidentes com frequência.