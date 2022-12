Ladrões com 'roupas caras' furtam prédio de luxo no Santo Agostinho, em BH

Uma quadrilha especializada em furtar prédios de luxo em Belo Horizonte está sendo investigada pela Polícia Civil. Ao menos dois homens e duas mulheres integram o grupo, que foi flagrado no último domingo (11/12) entrando em um condomínio no bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul da capital.

Os assaltantes foram até o 11º andar pelas escadas e arrombaram um apartamento. Dentro do imóvel, que estava vazio, eles furtaram uma maleta com joias, dinheiro e moedas antigas. Segundo a Polícia Civil, os quatro saíram com tranquilidade, usando a porta da frente, com a maleta e bolsas.