Furto milionário: mulher usou elevador de serviço de prédio

A suspeita de entrar em um apartamento e furtar joias avaliadas em R$ 1 milhão nessa quarta-feira (26/10), no bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, usou o elevador de serviço para chegar até o andar do imóvel.

O porteiro do prédio contou para a Polícia Militar que a confundiu com uma hóspede do 8º andar e liberou a entrada da suspeita.

Ela se dirigiu diretamente para o elevador de serviço, que não tem câmeras, arrombou a porta do imóvel e saiu após 50 minutos.

Um homem a esperava do lado de fora do prédio. Juntos, eles subiram a rua em direção à Avenida Raja Gabaglia.

O apartamento invadido tinha circuito de segurança, que registrou a ação da mulher.

Polícia Militar fez rastreamento na região, mas a suspeita não foi localizada (foto: Reprodução)

A polícia desconfia que a mulher tinha informações sobre como funcionava o prédio e qual seria o apartamento que deveria invadir.

A vítima é dona de uma concessionária de carros em Belo Horizonte. No momento do crime, a família estava viajando e o imóvel estava vazio.

Em nota, a Polícia Civil informou que deslocou equipe da perícia técnica ao local, onde foram coletados elementos para subsidiar a investigação.

A mulher e os possíveis parceiros no crime ainda são procurados.

Procurado, o dono do apartamento não vai se pronunciar sobre o assunto.