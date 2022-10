Suspeitos de se passarem por terceirizada da Cemig são presos

Após denúncias, os policiais conseguiram encontrar os suspeitos nas proximidades da MG-050 (foto: PMRv/Reprodução)

Três homens foram presos por se passarem por funcionários de uma empresa terceirizada da Cemig para dar golpe em moradores da cidade de Passos, no Sul de Minas, nessa quarta-feira (26/10).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recebeu denúncias da empresa e da Cemig relatando que três suspeitos estavam usando uniformes e motos com características idênticas a das empresas prestadoras de serviço da companhia.

Os suspeitos abordaram as vítimas e informaram que havia irregularidades nas ligações de energia dos imóveis e que a Cemig iria multá-las em R$ 70 mil, mas que eles poderiam resolver o problema por R$ 6 mil.

Em outras casas eles informavam que havia contas vencidas e que seria preciso fazer o corte de energia, mas que, em caso de pagamento de R$ 50, eles manteriam a luz do imóvel.

Com as denúncias, a polícia iniciou o rastreamento. Os homens foram localizados na altura do km 352, na MG-050, em São João Batista do Glória.

Três motos, uniformes da empresa terceirizada e bolsas com ferramentas foram apreendidos.

Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de polícia de Passos.