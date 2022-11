Grupo é suspeito de sequestrar e torturar acusados de furto em Minas

Outros dois indivíduos, de 25 e 38 anos, já haviam sido presos anteriormente. Um quarto suspeito, de 23 anos, está foragido (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta sexta-feira (25/11) que um homem de 36 anos foi preso preventivamente em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, suspeito de integrar um grupo criminoso que punia com agressões e ameaças pessoas que cometiam furtos na Região do Bairro Cidade Industrial.