Homem bate na esposa, é agredido por vizinhos e preso pela polícia

Na sua versão, suspeito nega as agressões e diz que vizinhos invadiram sua casa. Ele e a esposa foram encaminhados a uma delegacia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



O agressor à mulher recebeu voz de prisão, e ele e a esposa foram encaminhados para a delegacia de plantão. Um homem agrediu a esposa com socos e chutes na noite dessa quinta-feira (24/11) e, em seguida, foi agredido por vizinhos no bairro São Cosme, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Os dois então saíram da residência, e a mulher falou que ia acionar a polícia, mesmo assim as agressões e ameaças de morte continuaram. Os vizinhos, indignados com a situação, partiram para cima do homem e o agrediram. Ele ainda teria corrido para a residência, mas os moradores foram atrás. O agressor pulou o muro da casa e fugiu do local.





Já na versão do suspeito, ele nega as agressões, dizendo que estava bebendo na residência quando os “ânimos ficaram exaltados”. Os vizinhos, ao escutarem os gritos, invadiram o local para agredi-lo





O homem ainda relata que um dos vizinhos estava armado e, temendo pela vida, fugiu do local, retornando apenas com a presença da Polícia Militar. O suspeito teve ferimentos e foi levado para a UPA São Benedito.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata