Vídeo: cratera 'engole' carro após chuvas em Governador Valadares

Uma cratera de três metros de profundidade “engoliu” um carro de passeio após uma tempestade na noite dessa quinta-feira (25/11), próximo ao estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce.









Com sete metros de diâmetro, a cratera levou para baixo o Chevrolet Classic preto.

O motorista ainda conseguiu sair pela janela do veículo e, com a ajuda de pedestres que passavam pelo local, foi resgatado com uma corda. O homem teve alguns ferimentos leves e recusou atendimento médico.

Danos na região Buraco tem sete metros de diâmetro e três de profundidade (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Prefeitura de Governador Valadares começou uma grande obra na rua Sete de Setembro nesta sexta-feira (25/11), com o intuito de solucionar os problemas causados pela cratera.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Robson Campos, houve um rompimento da rede de drenagem, que já possuía mais de 50 anos. O sistema será substituído.

Com os danos, o abastecimento de água nos bairros Vila Britas, de Lourdes, Central, Esplanada, São Tarcísio, São Pedro e Santos Dumont foram afetados. O diretor do departamento de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Virgílio Miranda, pediu para que os moradores economizem água.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata