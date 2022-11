Jovem é morto com 12 tiros em Contagem

Luan Vinícius França foi encontrado sem vida pelos militares (foto: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos, foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (25/11), no Bairro Icaivera, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Luan Vinícius França, foi encontrada sem vida. Moradores da região indicaram aos policiais o suposto autor do crime e endereço onde poderiam encontrá-lo, mas não havia ninguém no local.

Ainda de acordo com a polícia, Luan tinha passagem por homicídio e deixou o sistema prisional no meio do ano.

A perícia esteve no local do crime e constatou 12 perfurações no corpo da vítima.O corpo de Luan foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).



Um estojo de munições foi apreendido.



Até o momento, ninguém foi preso.

O caso foi passado para a Polícia Civil e vai investigar a motivação do crime.

Outro caso

Cerca de 24 horas antes, um casal foi morto a facadas também no Bairro Icaivera, em Contagem. As vítimas foram encontradas caídas na rua onde moram por uma testemunha.

A mulher, de 54 anos, levou 13 facadas nas costas e o homem, de 43, foi esfaqueado cerca de 20 vezes nas costas, no braço direito, pescoço e nuca.

A Polícia Civil investiga o caso.