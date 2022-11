Jovem bate carro e, mesmo sem ferimento, morre após parada cardíaca

Vítima morreu depois de dar entrada no Hospital Regional (foto: Divulgação/Fhemig )

Um jovem que saiu ileso de um acidente de trânsito em Patos de Minas, na região mineira do Alto Paranaíba, morreu pouco tempo depois por causa de um problema no coração. O caso ocorreu nessa quarta-feira (23/11).Inicialmente, o condutor, que tinha 23 anos, bateu com seu carro em outro automóvel no cruzamento da rua Zeca Mota com a avenida João Cirino, no bairro Alvorada. O segundo motorista não percebeu a chegada do jovem e avançou a parada obrigatória.Ainda que os carros tenham sofrido avarias, ambos os condutores saíram sem ferimentos. Em seguida, eles levaram os veículos a uma oficina para orçarem os consertos.Já em casa, o rapaz sentiu falta de ar e passou mal a ponto de necessitar de massagem cardíaca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, e o homem levado ao Hospital Regional Antônio Dias. Ele não resistiu e morreu na unidade médica.A família só entendeu a situação quando o Instituto Médico Legal (IML) examinou o corpo. A causa da morte foi miocardiopatia dilatada, uma disfunção miocárdica que provoca insuficiência cardíaca, na qual há predomínio de dilatação ventricular e disfunção sistólica.O episódio não tem ligação com o acidente em que o rapaz havia se envolvido.