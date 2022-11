Acidente mata uma pessoa e deixa duas feridas em Minas

Uma batida entre um carro e um caminhão matou uma mulher e deixou outras duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (24/11), no quilômetro 756 da BR-116, no município de Leopoldina, na Zona da Mata.

O Corpo de Bombeiro de Minas Gerais (CBMMG) esteve no local e ouviu testemunhas que informaram que o carro de passeio seguia no sentido Leopoldina a Juiz de Fora, quando o motorista perdeu a direção e rodou na pista, atingindo o caminhão que seguia no sentido oposto.