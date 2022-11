Polícia Civil apreende 98 comprimidos de ecstasy em Almenara

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (24/11), 98 comprimidos de ecstasy e outras drogas em Almenara, no vale do Jequitinhonha. A operação, denominada de Copa Segura, também resultou na prisão de um homem de 35 anos.

A Polícia se mobilizou quando recebeu a informação de que um carregamento de drogas sintéticas chegaria a uma residência pelos correios. Ao notar a entrega, a equipe entrou no imóvel com a autorização da mãe do suspeito e, na caixa, confirmou os comprimidos de ecstasy.