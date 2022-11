Calor e chuvas: veja como fica o tempo no fim de semana em Minas

As temperaturas poderão variar de 34ºC, na Região Norte de Minas, a 11ºC, na Região Sul (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O fim de semana vai continuar quente e abafado em Belo Horizonte e Região Metropolitana. A previsão é que as temperaturas fiquem próximas a 29ºC, tanto no sábado (26/11) quanto no domingo (27/11), que deverão amanhecer com o céu limpo.





Apesar do clima de verão, os moradores da Grande BH não podem esquecer de sair de casa com guarda-chuvas, já que há probabilidade de pancadas no fim da tarde e início da noite. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de queda de granizo.









As temperaturas poderão variar de 34ºC na porção mais norte do mapa a 11ºC na parte mais sul.

Início da semana

O tempo vai continuar instável no início da próxima semana em toda Minas Gerais. A previsão é que as pancadas de chuvas associadas às altas temperaturas e tempo abafado se mantenham até a quarta-feira (30/11).