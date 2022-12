PRF recupera 288 baterias para veículos furtadas em Minas

Mercadoria foi recuperada em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado (foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta quarta feira (14/12) 288 baterias automotivas furtadas durante ronda policial na BR-381, próximo ao município de Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado. O veículo usado no crime, que também foi furtado há menos de um mês, foi apreendido.