Briga por causa de ex-namorada termina com três baleados

Rua em que aconteceu a tripla tentativa de homicídio (foto: Google Street View)

Três homens, de 19, 25 e 37 anos, foram baleados em Ubá, na Zona da Mata Mineira, na noite dessa terça-feira (13/12). A suspeita é que a tripla tentativa de homicídio tenha relação com desavença anterior entre uma das vítimas e os autores.



De repente, os três homens saíram do veículo. Os três estavam armados e abriram fogo contra as vítimas. O mais visado foi o rapaz de 25 anos, que foi baleado na cabeça, na barriga e em outras partes do corpo.



Vizinhos encaminharam as vítimas em direção ao Hospital Santa Isabel. De acordo com a perícia da Polícia Civil, foram encontradas 18 munições na região da tentativa de homicídio. Os outros dois rapazes foram atingidos na mão e na perna.



A vítima de 25 anos passou por um procedimento cirúrgico e se encontra em estado grave. Já os outros dois receberam atendimento médico e passam bem.



Em conversa com testemunhas, os policiais militares ouviram que a vítima de 25 anos e um dos suspeitos da tripla tentativa de homicídio tiveram uma desavença há alguns dias. Na ocasião, os dois discutiram porque o suspeito estava se relacionando com uma ex-namorada da vítima.



Segundo as testemunhas, ambos se ameaçaram de morte. Na discussão, o suspeito disse que ia chamar dois primos para matar a vítima. A Polícia Militar fez uma ronda na região do crime, mas não encontrou os suspeitos.



De acordo com a PM, a vítima, que foi baleada no rosto e na barriga e está em estado grave, tem um mandado de prisão em aberto por ter fugido de um presídio. Ele está sob escolta policial enquanto se recupera da tentativa de homicídio.