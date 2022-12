Carga de cocaína avaliada em R$ 16,3 milhões é apreendida em Minas

Policiais realizavam ação de combate ao crime no KM 863 da BR-262, quando abordaram um caminhão (foto: PRF/Divulgação) Uma carga de cocaína estimada em mais de R$ 16 milhões foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (14/12) em Campo Florido, no Triângulo Mineiro.





Após vistoria, os policiais encontraram 129 kg de cocaína escondidos dentro dos pneus sobressalentes do veículo. O entorpecente estava acondicionado em 119 tabletes de pasta base da droga, além de dez barras da substância.

O prejuízo estimado ao tráfico de drogas, segundo a PRF, é de R$ 16,3 milhões.

O motorista preso foi encaminhado – juntamente com as drogas apreendidas – para a delegacia da Polícia Federal de Uberaba, na mesma região do estado.