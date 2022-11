Vídeo: policial penal atira em porta de boate em MG e faz ameaça de morte

Ameaça de morte, ofensas e disparo de arma de fogo marcaram a passagem de um policial penal por uma tradicional casa de shows em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, nesse fim de semana. O homem que aparece nas imagens recebidas pela reportagem é David Pifano Pires. O agente teria ficado irritado após não conseguir a devolução do valor pago na entrada da boate, situada no Bairro Aeroporto, na Zona Oeste da cidade.

Policial teria ficado irritado após não conseguir a devolução do valor pago na entrada da boate, situada no Bairro Aeroporto, na Zona Oeste da cidade (foto: Reprodução de vídeo/Arquivo) Nos vídeos gravados por funcionários na madrugada do último sábado (26/11), David aparece exaltado com um segurança e tenta rebaixá-lo em decorrência de sua profissão. “Eu não quero você perto de mim. Não chega perto de mim. Eu sou um policial. Você é um vigilante”, iniciou. Em outro momento, o policial penal diz a outro segurança que ele “é um bosta”. “Eu mato vocês três. Quero ver se é homem!”, afirmou.

Por volta de 1h45, momentos antes de deixar o estabelecimento, David direciona ofensas com palavras de baixo calão a uma funcionária, que não aparece nas imagens. Já do lado de fora, ele efetua um disparo de arma de fogo, e um segurança fecha a porta para impedir que David entre novamente no local. Ninguém ficou ferido.

A direção do estabelecimento informou ao Estado de Minas nesta segunda-feira (28/11) que o cliente permaneceu poucos minutos na boate. Ao ir embora, ele exigiu o dinheiro de volta, alegando que não teria gostado do ambiente.

A recepcionista explicou que não poderia realizar a devolução no momento, mas, em contrapartida, destacou que ele poderia voltar na próxima noite para o reembolso. O policial, no entanto, não aceitou a proposta, ameaçou a vítima e colocou a mão na arma como forma de intimidação. Ainda conforme a direção da casa, os colaboradores identificaram que David estava "muito alcoolizado".

Conforme consta no boletim de ocorrência preenchido pela Polícia Militar, David alegou que não foi informado na entrada sobre a impossibilidade de receber o valor pago no mesmo dia da desistência. Segundo o registro, o policial disse que não poderia voltar ao estabelecimento no dia seguinte porque estaria de plantão.

Outros episódios de agressão

Essa não foi a primeira vez que David Pifano Pires agiu com agressividade em um estabelecimento comercial, conforme informado por um segurança de 35 anos ouvido pela reportagem. Segundo ele, há cerca de seis meses, David foi conduzido para fora de uma boate na Avenida Brasil, no Centro de Juiz de Fora, após incomodar clientes no espaço.

“Muito alterado e bêbado, ele 'cantou' a esposa de um policial militar e ameaçou o PM que reclamou da abordagem. Como eu era o chefe da segurança no local naquele dia, os funcionários me chamaram. Quando cheguei, ele tentou me agredir, mas consegui imobilizá-lo e leva-lo até a saída”, relatou o profissional, que pediu para não ter o nome divulgado com o objetivo de preservar sua família.

Já na portaria, o segurança contou que “baixou a guarda” e explicou o motivo pelo qual ele estava sendo retirado do espaço. “Ele deu um soco no meu rosto e, em seguida, consegui neutralizar ele. Aí ele foi embora, mas voltou no mesmo dia e disse a outros seguranças que ia me matar.”

Segundo o segurança, um dos alvos do ataque desse sábado é seu amigo. Logo, o Estado de Minas tentou contato com o profissional, mas ele não quis gravar entrevista, mesmo sob condição de anonimato.

O segurança ouvido pelo Estado de Minas afirmou que – antes do embate com David à época – outro amigo, que também trabalha na área, já havia sido agredido por ele com uma coronhada na cabeça enquanto trabalhava em outra boate, também situada no Bairro Aeroporto. A reportagem entrou em contato com a vítima, mas ainda não obteve retorno.

“A sensação é de impunidade pelo o que ele vem fazendo, mas eu não temo por mim, pois sei me defender. Minha preocupação é com minha esposa e meu filho que só tem 10 anos”, finalizou.



Até o fechamento desta reportagem, David Pifano Pires não foi encontrado para comentar o caso. O espaço segue aberto, caso o policial penal tenha interesse em dar alguma declaração.

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) alegou que o fato ocorreu “fora do horário de trabalho do policial penal, que estava de folga”.

Por fim, a secretaria disse que “está ciente do ocorrido e vai aguardar a conclusão do inquérito policial para que sejam tomadas as providências administrativas”, caso elas sejam “cabíveis”.

Já a Polícia Civil esclareceu, em nota, que a ocorrência de ameaça foi registrada no último sábado. No entanto, “por se tratar de um crime de ação penal pública condicionado à representação, a PCMG orienta que a vítima procure a unidade policial mais próxima para propor a devida representação para dar prosseguimento à investigação, conforme prevê a legislação”.