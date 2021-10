Suspeito que fugiu após ser baleado foi internado no Hospital Municipal de Contagem sob escolta (foto: IGH/Divulgação)







Uma tentativa de assalto a uma pizzaria terminou com um envolvido morto e o outro baleado na noite dessa quinta-feira (14/10) no Bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O dono do estabelecimento estava armado e reagiu.









O segundo assaltante, de acordo com o dono do local, dizia estar com outra arma na cintura e também fazia ameaças. O comerciante, então, levantou a camisa, mas sacou a arma dele e atirou contra a dupla.





Ele atirou três vezes contra o primeiro homem e duas contra o outro, que saiu correndo. O comerciante contou aos policiais que se aproximou do atingido, caído, e viu que a arma que ele usou para rendê-los era falsa. Ele ligou para a Polícia Militar (PM) e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem que morreu tinha 33 anos.





Enquanto uma viatura ficou isolando o local, outra foi atrás do segundo envolvido após receber informações de que ele estaria na Avenida Adutora Várzea das Flores. Chegando lá, ele foi visto sentado na calçada com uma perfuração no tórax. Conforme a PM, ele tem 19 anos e foi levado ao Hospital Municipal de Contagem (HMC), onde ficou sob escolta.