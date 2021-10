Ribeirão das Neves promove Dia D da Multivacinação neste sábado (16/10)

A vacinação acontecerá em vários pontos da cidade, das 8h às 17h (foto: Prefeitura de Ribeirão das Neves/Divulgação)

A Prefeitura de Ribeirão das Neves promoverá neste sábado (16/10), o Dia D de mobilização estadual da Campanha de Multivacinação. A cidade oferecerá pontos de vacinação durante todo o dia, das 8h às 17h.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a meta da campanha deste ano é atingir, por meio da atualização do cartão de vacinação, 95% da cobertura vacinal desse público, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

A SES ainda destaca que a vacina é prioridade e, mesmo na pandemia, as pessoas devem ir à Unidade de Saúde para se vacinar. Sempre respeitando os protocolos de segurança e prevenção contra a COVID-19, usando máscara e mantendo o distanciamento social.

Locais de vacinação:

Endereço das salas de vacinação das 8h às 17h :

UBR Arlete de Souza: Rua José Pedro Pereira, nº 75 – São Pedro

ESF Santa Martinha II: Rua Jorge Eustáquio da Silva, nº 235 – Santa Martinha

UBS Sevilha BI: Rua Monte Carmelo, nº 311- Sevilha B

UBS Barcelona: Rua Cláudio Daniel, nº 220 – Barcelona

UBR Raimundo Firmo (Veneza): Rua Petrolina Amâncio, nº 484 – Veneza

UBS Florença: Avenida Ida Jubeline, nº 840 – Florença

ESF San Genaro: Rua Ruth Brandão Azevedo, nº 1.395 – San Genaro

UBR Alarico Modesto: Rua Laranjeiras, nº 190 – Cerejeiras

ESF Areias I: Rua São Lucas, nº 173 – Areias

ESF Menezes: Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 1061 – Menezes

UBR Expedito Monteiro (Jardim de Alá): Rua Suaçuí, nº 358 – Jardim de Alá

ESF Nova Pampulha I: Rua Hum, nº 577 – Conjunto Nova Pampulha

ESF São José I / Evereste (Britaldo): Rua Rosângela, nº 197 – São José

UBR Francisco Torres (Maria Helena): Rua Santo Inácio de Loiola, nº 397 – Maria Helena

ESF Pedra Branca I: Rua Vinte e Nove, nº 55 – Pedra Branca

ESF Vereda: Rua Padre Geraldo Magela, nº 21 ­- Vereda

Postos Volantes das 8h às 16h :

ESF San Marino: Rua Três, nº 747, San Marino

ESF Vale das Acácias: Rua Alameda dos Eucaliptos, nº 42 - V. das Acácias.

ESF Cruzeiro: Rua Olavo Bilac, nº 60 - Cruzeiro

ESF Belo Vale: Rua Dois, nº 312 - Belo Vale.

Confira abaixo as vacinas que estarão disponíveis na Campanha de Multivacinação:

Vacinas do Calendário da Criança e esquemas até os sete anos de idade:

- BCG

- Hepatite B

- Poliomielite 1,2,3 (VIP - inativada)

- Poliomielite 1 e 3 (VOP - atenuada)

- Rotavírus humano G1P1 (VRH)

- DTP%2bHib%2bHB (Penta)

- Pneumocócica 10 valente (Pneumo 10)

- Meningocócica C (conjugada)

- Febre Amarela (Atenuada)

- Tríplice viral ( SCR - Sarampo, Caxumba, Rubéola)

- Tetraviral ( SCRV - Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela)

- Hepatite A (HA)

- Difteria, Tétano, Pertussis (DTP)

- Varicela

Vacinas do Calendário da Criança a partir dos sete anos de idade e do Calendário do Adolescente:

- Hepatite B

- Febre amarela

- Tríplice viral ( SCR - Sarampo, Caxumba, Rubéola)

- dT ( difteria e tétano adulto )

- Meningocócica ACWY

- HPV quadrivalente

- Varicela - Criança ou adolescente indígena a partir dos sete anos de idade.

- dTpa