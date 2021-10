Caminhão tomba em Contagem e invade contramão

Acidente na Via Expressa de Contagem (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Um caminhão carregado de tijolos tombou na Via Expressa, em Contagem, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (15/10), e complicou o trânsito no local. Por sorte, ninguém se feriu.

Ainda de acordo com a testemunha, para não bater no veículo, o caminhão tentou desviar e rodou na pista, atravessando o canteiro central e indo parar na pista oposta, embaixo da passarela do Conjunto Água Branca. Ao tentar frear, ele teria tombado sobre a pista sentido Centro. A carga ficou espalhada na psita.

A testemunha ainda relatou a reportagem que os ocupantes do Palio pareciam estar embriagados, não prestaram socorro e fugiram.

Tombamento de caminhão carregado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

No local, era possível ver as marcas de frenagem do caminhão na pista. Apesar do susto, o motorista do caminhão passa bem. Ele preferiu não dar entrevista.

Em função do acidente, o trânsito na região ficou interditado por cerca de uma hora. Por volta de 8h, depois que o veículo foi destombado e a carga retirada, o tráfego começou a ser liberado, mas um longo engarrafamento já havia se formado.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira